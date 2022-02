Calcio, Luciano Moggi: Per lo scudetto dipende tutto dal Napoli sabato (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il campionato è apertissimo in chiave Champions, perché l’Atalanta, dopo la battuta d’arresto, non si darà certo per vinta. E anche il campionato si riapre, dopo lo stop dell’Inter nel derby. Ora tutto dipende da cosa succede domenica contro il Napoli: se l’Inter vince ha la strada spianata, se perde torna tutto in discussione. Il derby ha modificato tutto, ha riproposto qualcosa che nessuno prevedeva”. Lo dice Luciano Moggi all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il campionato è apertissimo in chiave Champions, perché l’Atalanta, dopo la battuta d’arresto, non si darà certo per vinta. E anche il campionato si riapre, dopo lo stop dell’Inter nel derby. Orada cosa succede domenica contro il: se l’Inter vince ha la strada spianata, se perde tornain discussione. Il derby ha modificato, ha riproposto qualcosa che nessuno prevedeva”. Lo diceall’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

