Calci, pugni e morsi alla compagna incinta in mezzo alla strada: arrestato dai carabinieri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ha aggredito la compagna, incinta, in mezzo alla strada, a Pozzuoli (Napoli): alcuni passanti hanno assistito alla violenza e chiamato immediatamente il 112. Il 27enne è stato arrestato, ora si trova nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Il giovane ha aggredito la fidanzata con Calci, pugni e morsi, nonostante la gravidanza di 8 settimane. Il motivo della brutale aggressione, secondo la prima ricostruzione, è che il 27enne non accettava di essere lasciato. Stando agli atti dei carabinieri i due conviventi erano andati a fare la spesa insieme quando, in auto, lei ha parlato delle sue intenzioni di lasciarlo.

