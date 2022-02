Brindisi, una ventenne con figlio neonato occupa casa popolare: assolta. "L'ha fatto per garantire un tetto al bambino" (Di lunedì 7 febbraio 2022) La decisione della giudice Barbara Nestore nel processo per invasione di edifici: ha riconosciuto lo stato di necessità della giovane madre Leggi su repubblica (Di lunedì 7 febbraio 2022) La decisione della giudice Barbara Nestore nel processo per invasione di edifici: ha riconosciuto lo stato di necessità della giovane madre

