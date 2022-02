Borsa: Tokyo, apertura in ribasso ( - 0,57%) (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in calo, con gli investitori che guardano con cautela alla riapertura del mercato azionario cinese dopo le festività dell'anno lunare, mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladiapre la prima seduta della settimana in calo, con gli investitori che guardano con cautela alla ridel mercato azionario cinese dopo le festività dell'anno lunare, mentre ...

Advertising

zazoomblog : Borsa: Tokyo apertura in ribasso ( - 057%) - #Borsa: #Tokyo #apertura #ribasso - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Borsa di Tokyo, apertura in ribasso (-0,57%) #ANSA - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Borsa di Tokyo, apertura in ribasso (-0,57%) #ANSA - Agenzia_Ansa : Borsa di Tokyo, apertura in ribasso (-0,57%) #ANSA - ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,57%). Riapertura mercato azionario cinese dopo festività anno lunare #ANSA -