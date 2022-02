Bereszynski | «Sampdoria | non ci avrei mai creduto Qui i momenti più belli della mia vita»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) . Il terzino festeggia rinnovo Bartoszha commentato il rinnovo del contratto firmato oggi con la. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal terzino polacco ai canali ufficialisocietà blucerchiata. RINNOVO – «Se mi avessero detto dieci anni fa che sarei venuto a giocare in Italia per rimanere così a lungo in un club importante come la Samp non ci. Sono contento e credo di aver meritato questo riconoscimento: non parlo molto, preferisco ripagare sul campo la fiducia che è stata riposta in me. Genova e la Samp sono nel mio cuore: sono arrivato ragazzo, adesso ho due figli e le cose più bellemiasono accadute qui». PERCORSO ALLA– «Quando sono arrivato non è stato facile, per fortuna ho ...