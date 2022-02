Barù e Jessica Selassié | confronto senza peli sulla lingua | colpo di scena al GF Vip

Advertising

simone_volponi : Molto sano il discorso di Jessica. Se le dici che Barù quello che fa con lei lo fa con tutte sei stronza, le rovini… - Stejustme : Non credo che qualcuno avrà il cuore di pietra di votare Barú insomma dai.. o lo renderanno immune. Purtroppo temo… - _Cloto_ : Possibili nomination Tonio>sophie Sophie>tonio Ale>nat Sole>delia Barù>delia Dave>lulu Miriana>un nuovo Kabir>mani… - drogataditv : jessica che continua a parlare male di nathaly perché se l’è presa quando ironicamente le ha detto “ah si barù ha a… - auri0304 : jessica devi andare ad abbracciare barù ti prego #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Barù Jessica

leggo.it

Delia trova, invece, chestia soffocando. Nonostante ciò, ha ribadito di non volere alcuna storia con l'uomo e di essere pronta a fare dei passi indietro.L'avvicinamento di Delia Duran a, seppur in modo scherzoso, ha generato qualche tormento di troppo inSelassié e per questo Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno deciso di confrontarsi con la venezuelana nel tentativo ...