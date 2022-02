Avril Lavigne | triste annuncio per i fan | “Non è una decisione facile”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La principessa del Punk annuncia ai fan europei ciò che non avrebbero mai voluto sapere. La star internazionale si commuove e scatena i social. La pandemia mette ancora a dura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Mi sono preso il biglietto per Avril Lavigne a Milano a maggio ??

in concerto in Italia ad aprile nel 2023 " A causa della pandemia da Covid - 19, slittano ancora le date dell'artista canadese nel nostro Paese. Inizialmente previste a marzo 2021 e ...in Italia nel 2023: i concerti in programma per il 2022 sono stati posticipati a causa del perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al covid - 19. Vengono quindi ...“Non è stata una decisione semplice” è così che Avril Lavigne esordisce prima di comunicare la triste notizia. La cantante Avril Lavigne (getty images) Il tour europeo previsto per il 2021, poi ...Le date italiane di Avril Lavigne erano inizialmente previste a marzo 2021 e successivamente sono state spostate al 2022. Ora è certa la riprogrammazione nel mese di aprile 2023. Ad annunciare il ...