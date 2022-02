Atp Rotterdam 2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 8 febbraio con Musetti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 di Rotterdam 2022, in riferimento alla giornata di martedì 8 febbraio. In campo l’azzurro Lorenzo Musetti, il quale dovrà vedersela con lo svedese Mikael Ymer sul cemento indoor olandese. Sfida non semplice per il giovane tennista nostrano, considerando le caratteristiche ‘da veloce’ dell’opponente in questione. Di scena anche i talenti russi Aslan Karatsev, Andrey Rublev e Karen Khachanov, potenzialmente devastanti con i loro colpi da fondocampo; le condizioni della superficie della località nei Paesi Bassi, infatti, favoriscono le abilità della triade citata. Di seguito tutti gli appuntamenti riguardanti il torneo di Rotterdam, per quanto concerne l’8 ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp 500 di, in riferimento alla giornata di. In campo l’azzurro Lorenzo, il quale dovrà vedersela con lo svedese Mikael Ymer sul cemento indoor olandese. Sfida non semplice per il giovane tennista nostrano, considerando le caratteristiche ‘da veloce’ dell’opponente in questione. Di scena anche i talenti russi Aslan Karatsev, Andrey Rublev e Karen Khachanov, potenzialmente devastanti con i loro colpi da fondocampo; le condizioni della superficie della località nei Paesi Bassi, infatti, favoriscono le abilità della triade citata. Di seguito tutti gli appuntamenti riguardanti il torneo di, per quanto concerne l’8 ...

Advertising

aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo #Atp 500 di #Rotterdam, #7febbraio - Paolo3017 : @SkySport Ma non fate vedere l'atp 500 di rotterdam - BetItaliaWeb : ??Scommesse Tennis: i tornei della settimana, si gioca a Rotterdam, Dallas e Buenos Aires - mundoplustv_dep : #Tenis ??| Primera ronda #ATPRotterdam en Movistar Plus+ Mackenzie McDonald ???? vs ????Nikoloz Basilashvili David Goff… - livetennisit : ATP 500 Rotterdam: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) -