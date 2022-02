Atp Cordoba 2022 | quarto titolo in carriera per Ramos-Vinolas | battuto Tabilo in tre set

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Albertè il vincitore dell’Atp 250 di. Il tennista spagnolo ha superato in finale Alejandro, imponendosi per 4-6 6-3 6-4 dopo 2h43?. Successo in rimonta per il tennista iberico, che nel parziale decisivo si è ritrovato addirittura in svantaggio di due break, ma è riuscito a rimettere in piedi la partita ed uscirne vincitore. Sconfitto il cileno, proveniente dalle qualificazioni, che vede sfumare il primoAtp ine l’esordio in Top 100. Sicuramente non è stato aiutato dal pubblico argentino, nettamente schierato in favore del suo avversario.dellaper, che grazie a questo ...

Oggi, domenica 6 febbraio 2022, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici Invernali, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei250 di, Pune e Montpellier, il ciclismo con la Volta a la Comunitat Valenciana e l'Etoile de Bessèges, il basket con la Serie A, la MotoGP ...Dopo aver raggiunto le semifinali dell'evento250 di, torneo di casa, l'argentino ha parlato dei suoi problemi in conferenza stampa. Londero e la lotta alla depressione 'Ho creduto di ...Albert Ramos-Vinolas è il vincitore dell’Atp 250 di Cordoba 2022. Il tennista spagnolo ha superato in finale Alejandro Tabilo, imponendosi per 4-6 6-3 6-4 dopo 2h43'. Successo in rimonta per il ...with the tiring Tabilo failing to have any aces in the deciding set. The Spaniard, whose last title was in Estoril in 2021, improves to 4-7 in Finals at the ATP Level.