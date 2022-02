Arriva la smentita di Chiara Maci e Filippo La Mantia: c’è anche lui in vacanza sulla neve (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è anche Filippo La Mantia in vacanza sulla neve con Chiara Maci e il loro bambino. E’ con una storia su Instagram condivisa da entrambi che Arriva la smentita: non c’è nessuna crisi per loro due e se c’è stata l’hanno superata insieme. E’ da tempo che non si vedevano insieme, nessuna foto di coppia o della famiglia al completo, ovvio che il gossip pensasse a un addio. Le voci sul loro presunto addio circolavano da tempo ma Chiara Maci e Filippo La Mantia non si erano mai preoccupati di dovere smentire o dire qualcosa. La food blogger nel fine settimana ha pubblicato le stories dalla montagna con i suoi bambini, nessun indizio sul compagno, quindi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’èLaincone il loro bambino. E’ con una storia su Instagram condivisa da entrambi chela: non c’è nessuna crisi per loro due e se c’è stata l’hanno superata insieme. E’ da tempo che non si vedevano insieme, nessuna foto di coppia o della famiglia al completo, ovvio che il gossip pensasse a un addio. Le voci sul loro presunto addio circolavano da tempo maLanon si erano mai preoccupati di dovere smentire o dire qualcosa. La food blogger nel fine settimana ha pubblicato le stories dalla montagna con i suoi bambini, nessun indizio sul compagno, quindi ...

