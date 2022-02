Arriva da Atene a Palermo la statua di Atena del V sec. a.C. Resterà in Sicilia per quattro anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arriva a Palermo, dal Museo dell’Acropoli di Atene, la statua della Dea Atena, che sarà esposta per quattro anni al Museo Regionale ‘Antonino Salinas’. Ad accompagnare il prezioso reperto, risalente al V secolo a.C., saranno, per l’occasione, la ministra della Cultura e dello Sport della Grecia, Lina Mendoni, e il direttore del Museo ateniese, Nikolaos Stampolidis, che lo affideranno alla Regione Siciliana, alla presenza dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, e del direttore del Museo Salinas, Caterina Greco. Per l’occasione sarà presente il sottosegretario alla Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni. La consegna e la presentazione alla stampa della scultura sono in programma mercoledì 9 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022), dal Museo dell’Acropoli di, ladella Dea, che sarà esposta peral Museo Regionale ‘Antonino Salinas’. Ad accompagnare il prezioso reperto, risalente al V secolo a.C., saranno, per l’occasione, la ministra della Cultura e dello Sport della Grecia, Lina Mendoni, e il direttore del Museo ateniese, Nikolaos Stampolidis, che lo affideranno alla Regionena, alla presenza dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identitàna, Alberto Samonà, e del direttore del Museo Salinas, Caterina Greco. Per l’occasione sarà presente il sottosegretario alla Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni. La consegna e la presentazione alla stampa della scultura sono in programma mercoledì 9 ...

SecolodItalia1 : Arriva da Atene a Palermo la statua di Atena del V sec. a.C. Resterà in Sicilia per quattro anni… - Bonvivre2 : Palermo - Arriva a Palermo, dal Museo dell’Acropoli di Atene, la statua della Dea Atena, che sarà esposta per quatt… - QdSit : Arriva a Palermo, dal Museo dell’Acropoli di Atene, la statua della Dea Atena, che sarà esposta per quattro anni al… -