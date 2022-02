Amici 21, Cosmary Fasanelli torna sui social dopo l’eliminazione e fa una dedica ad Alex Rina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella puntata di Amici 21 andata in onda ieri pomeriggio abbiamo assistito all’eliminazione di Cosmary Fasanelli. La balleRina è stata messa in sfida immediata da Veronica Peparini, e giudicata da Garrison ha perso contro John Eric De La Cruz. A distanza di qualche ora Cosmary è tornata sui social e prima di fare una dedica ad Alex Rina, con cui la balleRina ha una storia d’amore, ha parlato della sua esperienza nella Scuola dispensando parole di stima per i ballerini professionisti, per Maria De Filippi ma anche per maestra Alessandra Celentano: Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data. Non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella puntata di21 andata in onda ieri pomeriggio abbiamo assistito aldi. La balleè stata messa in sfida immediata da Veronica Peparini, e giudicata da Garrison ha perso contro John Eric De La Cruz. A distanza di qualche orata suie prima di fare unaad, con cui la balleha una storia d’amore, ha parlato della sua esperienza nella Scuola dispensando parole di stima per i ballerini professionisti, per Maria De Filippi ma anche per maestra Alessandra Celentano: Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data. Non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano ...

Advertising

cmqgloria : l’account ufficiale di amici ha eliminato su twitter il post della sfida di cosmary questo è solo l’inizio del vostro fallimento punto - Roberta44326021 : RT @artisticchemis: E quando capiranno la cazzata che hanno fatto a eliminare Cosmary e la chiameranno per ballare da professionista al ser… - lixvspos : amici ha eliminato il post sulla sfida di cosmary vedete che è una regina e loro non riescono ad accettarlo - Roberta44326021 : RT @lasorafilippa: Sul sito uff. di Amici non ci sono più i link della sfida immediata di Cosmary i commenti non saranno stati graditi?La C… - IsaeChia : #Amici21, Cosmary Fasanelli torna sui social dopo l’eliminazione e fa una dedica ad Alex Rina La ballerina ha rivo… -