Vlahovic si presenta all’Allianz: gol ed esultanza alla Dybala (Di domenica 6 febbraio 2022) Dusan Vlahovic ha impiegato poco meno di un quarto d’ora per andare a segno con la Juve. Suo il primo gol nel match con il Verona Tredici minuti ha impiegato Vlahovic per mettere il timbro alla prima partita con la maglia della Juventus. L’attaccante serbo ha preso subito la mira e trovato il vantaggio. Scavetto, gol ed esultanza ‘Dybala mask’: il classe 2000 ha lanciato subito il primo messaggio con i bianconeri. In gol all’esordio meglio di Cristiano Ronaldo. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Dusanha impiegato poco meno di un quarto d’ora per andare a segno con la Juve. Suo il primo gol nel match con il Verona Tredici minuti ha impiegatoper mettere il timbroprima partita con la maglia della Juventus. L’attaccante serbo ha preso subito la mira e trovato il vantaggio. Scavetto, gol edmask’: il classe 2000 ha lanciato subito il primo messaggio con i bianconeri. In gol all’esordio meglio di Cristiano Ronaldo. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : 'La Juventus ha un DNA vincente, come il mio' #Vlahovic si presenta ai bianconeri ?? - forumJuventus : Vlahovic si presenta: 'Scegliere la Juve è stato facile, lottare per vincere fino alla fine è il suo DNA come il mi… - juventusfc : Scusate l'errore di battitura. Ne approfittiamo per ricordarvi che tra meno di un'ora Dušan Vlahovic si presenta ??… - Sciortimax : Massimo si presenta proprio bene. Prima nega una punizione IMMENSA su Vlahovic, poi nega un fallo di mano MACROSCOP… - Frankjuve2 : #Vlahovic si presenta alla juve -