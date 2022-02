VIDEO Italia-Svezia 12-8 curling, Olimpiadi 2022: highlights e sintesi. Constantini e Mosaner sono un rullo compressore! (Di domenica 6 febbraio 2022) Continua il sogno dell’Italia del curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. La coppia di doppio misto formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner vince la sua ottava gara consecutiva garantendosi il primo posto matematico nel girone. Combattutissimo il match contro la Svezia che, dopo un inizio un po’ in sordina, viene sbloccato e poi definitivamente indirizzato da due giocate pazzesche di Constantini che ha prima portato la bellezza di 5 punti all’Italia nel sesto end, e poi ha firmato la bocciata decisiva nell’ultimo end per chiudere sul 12-8. curling, l’Italia è un tornado! Stefania Constantini e Amos Mosaner piegano anche la Svezia e vincono il ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Continua il sogno dell’delalledi Pechino. La coppia di doppio misto formata da Stefaniae Amosvince la sua ottava gara consecutiva garantendosi il primo posto matematico nel girone. Combattutissimo il match contro lache, dopo un inizio un po’ in sordina, viene sbloccato e poi definitivamente indirizzato da due giocate pazzesche diche ha prima portato la bellezza di 5 punti all’nel sesto end, e poi ha firmato la bocciata decisiva nell’ultimo end per chiudere sul 12-8., l’è un tornado! Stefaniae Amospiegano anche lae vincono il ...

Advertising

Eurosport_IT : 'CHE TIRO CHE HA FATTO?!' ?????? Super punto di Stefania Constantini nella vittoria dell'Italia sulla Gran Bretagna!… - Giorgiolaporta : Questa è la normalità: la piazza di #Bruxelles di fronte al #ParlamentoEuropeo piena di giovani che ballano, cantan… - Tg3web : Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza dei sindaci dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia: '… - msn_italia : Sanremo2022, Amadeus e l'insulto fuorionda della Ferilli: 'Ecco cosa è successo' - voglioungelatoo : RT @LokiSnape: Come glielo spieghi sanremo a chi non è italiano?? Che chaotic energy L'ITALIA È IL PAESE CHE AMO #Sanremo2022 -