Traffico Roma del 06-02-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Luceverdeme trovati dalla redazione Buongiorno Non Molte le novità non molti anche gli spostamenti registrati al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nei sulle principali arterie tufello per la rottura di una conduttura dell’acqua chiusura di via Monte Soprano tra via Monte Croce via Monte Ruggero attenzione alla segnaletica al della Vittoria non stanno suonando i semafori in largo Maresciallo Diaz per un guasto raccomandiamo le dovute attenzioni alla Testaccio la polizia locale Cisliano un incidente in via Marmorata all’altezza di via Aldo Manuzio anche in questo caso raccomandiamo la massima prudenza qualche disagio nel quadrante Sud sulla complanare della Pontina per un incidente avvenuto all’altezza di via di Vallerano Ci sono code in direzione del centro tagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito ...