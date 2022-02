Superenalotto | premiati i colpi col Superstar | gioia per quattro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto premiati

Aleuropeo l'ultimo sorteggio sarà seguito in tempo reale. Ad attendere i numeri dell'... D'altronde i giocatori sarannocon 12 categorie di vincita. Ma il premio di prima ...... si tratta di 50mila euro legati a uno dei tre concorsi speciali delin data 23, 25 e ... È uno dei 300 in Italiada questo concorso. Nella speranza che il tagliando non sia stato ...Il concorso del Superenalotto ha premiato in particolare 10 giocatori che hanno portato a casa bottini importanti. Tutte le vincite Si fa sempre festa con il Superenalotto. Anche con il concorso del 6 ...I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ... la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri ...