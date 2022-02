Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana a caccia di nuovi record, Pietro Sighel per stupire (Di domenica 6 febbraio 2022) nuovi record all’orizzonte? Si spera sia così. Dopo un giorno di pausa, il Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina) riprenderà le proprie attività. Sul ghiaccio cinese lo Short track sarà nuovamente in scena in queste Olimpiadi Invernali 2022 e saranno assegnate le medaglie dei 500 metri femminili e dei 1000 maschili. Nella prova riservate alle donne le azzurre qualificate ai quarti di finale saranno tre: Arianna Fontana, Martina Valcepina e Arianna Valcepina. L’Angelo biondo, dopo aver ottenuto un fantastico argento nella staffetta mista, sarà protagonista nella specialità che quattro anni fa le regalò l’oro a Cinque Cerchi. Fontana è in buona forma e l’ha dimostrato nella prova a squadre che le ha permesso di entrare ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)all’orizzonte? Si spera sia così. Dopo un giorno di pausa, il Capital Indoor Stadium di(Cina) riprenderà le proprie attività. Sul ghiaccio cinese losarà nuovamente in scena in queste Olimpiadi Invernalie saranno assegnate le medaglie dei 500 metri femminili e dei 1000 maschili. Nella prova riservate alle donne le azzurre qualificate ai quarti di finale saranno tre:, Martina Valcepina eValcepina. L’Angelo biondo, dopo aver ottenuto un fantastico argento nella staffetta mista, sarà protagonista nella specialità che quattro anni fa le regalò l’oro a Cinque Cerchi.è in buona forma e l’ha dimostrato nella prova a squadre che le ha permesso di entrare ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - taxhaven9 : RT @ItaliaTeam_it: ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli… - infoitsport : Pechino 2022 - Due argenti per l'Italia tra pattinaggio e short track: Arianna Fontana nella storia -