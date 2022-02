Serie A, esonero sempre più probabile: “La società ha deciso” (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News L'azienda ha fatto un ottimo lavoro e ora tocca a me. La squadra è più forte, dobbiamo ottenere risultati. La Salernitana è un posto importante, ma non c'è allenatore al mondo che non rischierebbe il licenziamento. Sono serena, lavoro con impegno e professionalità. Ho un contratto fino a giugno e voglio portare il Salernitan in Serie A”. Il mercato di gennaio ha permesso al club di rafforzare notevolmente la squadra. Ora tocca all'allenatore ottenere i risultati, ecco le sue parole. Stefano Colantuono in equilibrio nella Salernitana? Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia in programma domani sera. "Molti giocatori sono arrivati ??dal mercato di gennaio. L'azienda ha fatto un ottimo lavoro e ora tocca a me. La squadra è più favorevole Per noi inizia un nuovo campionato. Domani dobbiamo partire con il piede ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News L'azienda ha fatto un ottimo lavoro e ora tocca a me. La squadra è più forte, dobbiamo ottenere risultati. La Salernitana è un posto importante, ma non c'è allenatore al mondo che non rischierebbe il licenziamento. Sono serena, lavoro con impegno e professionalità. Ho un contratto fino a giugno e voglio portare il Salernitan inA”. Il mercato di gennaio ha permesso al club di rafforzare notevolmente la squadra. Ora tocca all'allenatore ottenere i risultati, ecco le sue parole. Stefano Colantuono in equilibrio nella Salernitana? Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia in programma domani sera. "Molti giocatori sono arrivati ??dal mercato di gennaio. L'azienda ha fatto un ottimo lavoro e ora tocca a me. La squadra è più favorevole Per noi inizia un nuovo campionato. Domani dobbiamo partire con il piede ...

