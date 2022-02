Sei Nazioni 2022: è la solita Italia pasticciona e imprecisa, Francia nettamente superiore. Vittoria transalpina per 37-10 (Di domenica 6 febbraio 2022) Passano gli anni, si succedono le partite, ma il copione, se pur con qualche cambiamento, resta sempre lo stesso. L’Italia del rugby è sempre la stessa: pasticciona, imprecisa e carente alla distanza. Iniziata una nuova edizione del Sei Nazioni per gli azzurri in quel di Parigi, ennesima sconfitta consecutiva: la Francia padrona di casa si impone per 37-10. La prima parte di gara, come sovente accade, aveva fatto ben sperare per la banda di Kieran Crowley. I transalpini avevano trovato il vantaggio al 4? con il calcio di Melvyn Jaminet, ma l’organizzazione della giovane squadra tricolore era riuscita a portare i propri frutti. Al 18? infatti la meta del vantaggio: pallone perso in avanti dai francesi, vantaggio, palla a Garbisi che calcia all’ala e Menoncello prende e schiaccia. L’illusione del 7-3 ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Passano gli anni, si succedono le partite, ma il copione, se pur con qualche cambiamento, resta sempre lo stesso. L’del rugby è sempre la stessa:e carente alla distanza. Iniziata una nuova edizione del Seiper gli azzurri in quel di Parigi, ennesima sconfitta consecutiva: lapadrona di casa si impone per 37-10. La prima parte di gara, come sovente accade, aveva fatto ben sperare per la banda di Kieran Crowley. I transalpini avevano trovato il vantaggio al 4? con il calcio di Melvyn Jaminet, ma l’organizzazione della giovane squadra tricolore era riuscita a portare i propri frutti. Al 18? infatti la meta del vantaggio: pallone perso in avanti dai francesi, vantaggio, palla a Garbisi che calcia all’ala e Menoncello prende e schiaccia. L’illusione del 7-3 ...

