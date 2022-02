Scuola e covid, Dad e quarantena: regole da oggi 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Scuola e covid, nuove regole su quarantena e Dad a partire da oggi, lunedì 7 febbraio 2022. Entrano in vigore le novità previste dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Ecco il quadro delle regole, cosa cambia: All’asilo nido e nella Scuola dell’infanzia si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi al covid. Non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici. In caso di sintomi, è necessario sottoporsi ad un tampone (molecolare, antigenico, fai da te) e il rientro in classe potrà avvenire dopo un test negativo e senza un certificato medico. Se i positivi in classe sono 5, stop alla frequenza e rientro subordinato ad un tampone negativo: sono esentati bambini vaccinati o ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) –, nuovesue Dad a partire da, lunedì 72022. Entrano in vigore le novità previste dal decreto approvato lo scorso 2. Ecco il quadro delle, cosa cambia: All’asilo nido e nelladell’infanzia si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi al. Non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici. In caso di sintomi, è necessario sottoporsi ad un tampone (molecolare, antigenico, fai da te) e il rientro in classe potrà avvenire dopo un test negativo e senza un certificato medico. Se i positivi in classe sono 5, stop alla frequenza e rientro subordinato ad un tampone negativo: sono esentati bambini vaccinati o ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il disagio psicologico dei ragazzi dopo due anni di pandemia: “Sono chiusi in se stessi e sempre più arrabbi… - LaStampa : Covid-scuola, ecco cosa cambia domani nelle aule - regionepiemonte : Le nuove regole di gestione #COVID19 per la scuola già da lunedì 7 febbraio, non solo per i futuri casi di contagio… - fisco24_info : Scuola e covid, Dad e quarantena: regole da oggi 7 febbraio: (Adnkronos) - Cambiano le regole a scuola da oggi, dif… - StraNotizie : Scuola e covid, Dad e quarantena: regole da oggi 7 febbraio -