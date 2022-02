RISULTATI | PROGRESS Chapter 128 | Technique 06 02 2022 Difeso Titolo ROH

(Di domenica 6 febbraio 2022) Idello Show andato in scena Domenica a Manchester:128:Domenica 6 Febbraio – Manchester (UK)Tag Team Title Match – The Smokin’ Aces (Charlie Sterling & Nick Riley) (c) battono Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) e mantengono i Titoli – Big Guns Joe batte Scott Oberman – Alexxis Falcon batte Lana Austin No Disqualification Match – Spike Trivet batte Luke Jacobs ROH World Title Pure Rules Match – Jonathan Gresham (c) batte Chris Ridgeway e mantiene ilWorld Title Match – Cara Noir (c) batte Dean Allmark e mantiene ilWomen’s Title Match – Gisele Shaw (c) batte Rhio e mantiene il

Durante Chapter 128: Technique (i cui risultati li trovate QUI!) l'attuale NXT UK Champion Ilja Dragunov ha fatto il suo ritorno nella PROGRESS, subito dopo la difesa titolata del PROGRESS World ...la PROGRESS Wrestling è tornata all'azione con "And the World Was PROGRESS" (i cui risultati li trovate QUI!), mentre stanotte è stata la volta del suo seguito: Technique.