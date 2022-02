Papa Francesco da Fazio in diretta a Che tempo che Fa: «Basta con le guerre, oggi contano più delle persone e portano solo distruzione» (Di domenica 6 febbraio 2022) Papa Francesco da Fabio Fazio a Che tempo che Fa. Mai un pontefice aveva parlato sulla televisione italiana in un'intervista in diretta. Francesco lo ha fatto in collegamento da Casa Santa Marta,... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 febbraio 2022)da Fabioa Cheche Fa. Mai un pontefice aveva parlato sulla televisione italiana in un'intervista inlo ha fatto in collegamento da Casa Santa Marta,...

chetempochefa : “L’attitudine umana più vicina alla grazia di Dio è l’umorismo.” - Papa Francesco questa domenica sarà a #CTCF da… - chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : “Buona sera e grazie di questo incontro, mi piace tanto.' In collegamento con noi Sua Santità Papa Francesco a… - FAntonioli : RT @chetempochefa: 'La guerra è sempre distruzione. Per esempio lavorare la terra, curare i figli, portare avanti una famiglia, far crescer… - maurimol79 : RT @chetempochefa: 'Un migrante sempre va accolto, va accompagnato, va promosso, e va integrato. Accolto perché c’è la difficoltà e poi acc… -