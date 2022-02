NBA 2022 | i risultati della notte 6 febbraio LeBron James | tripla doppia e i Lakers rimontano Bene Suns | Grizzlies | Bucks

(Di domenica 6 febbraio 2022) Sei le partite giocate in unainteressante di NBA, che ha visto quattro confronti chiudersi con larghi margini, uno concludersi in situazione tutto sommato di vicinanza e un tempo supplementare. Tantissime, come vedremo, le performance individuali di grande rilievo. In unada quattro successi fuori casa su sei, inaugurano la striscia i Memphis(37-18), vittoriosi sugli Orlando Magic (12-42) per 115-135. Dominatore il solito Ja Morant, con 33 punti, faro di una squadra che manda sette uomini incifra e due in. Per gli sconfitti 22 di Cole Anthony. Vincono anche i Miami Heat (34-20): 86-104 in casa Charlotte Hornets (28-26), soprattutto con l’apporto di tre dei quattro uomini più forti: Jimmy Butler (27 punti), Bam Adebayo (20 e 12 rimbalzi), ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2022

Che fosse una serata da dimenticare per Russell Westbrook lo si era capito già a metà secondo quarto: Lakers sotto di 20 lunghezze e il n°0 gialloviola che in palleggio dalla media prende un tiro da ...Quarta tripla doppia stagionale per LeBron James (29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) - in campo dopo cinque gare d'assenza a causa di un infortunio al ginocchio: i Lakers recuperano così 21 lunghezze ...LOS ANGELES (AP) — LeBron James returned from a five-game absence due to injury and had a triple-double of 29 points, 13 rebounds, 10 assists, and the Los Angeles Lakers rallied from a 21-point, ...