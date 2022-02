MLW Azteca | opinioni a caldo

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo due settimane dall’ultimo tiro di somme, è arrivato il momento di giudicare in toto quello che è stato, nel bene, nel male, e soprattutto ricordandoci che ci saranno dei nuovi tapings. Ha avuto senso di esistere? È stato così brutto? Ma soprattutto, è stato utile? Partiamo dall’ultima domanda: si, è stato utile. Serviva in un periodo di “pausa”, molti lottatori non sono stati presenti, se non in pochi momenti pre-registrati, e molti altri hanno partecipato ad una manciata di match in più di un mese di programmazione. Non solo questo, ma ha portato una vetrina per molti lottatori dal Messico che hanno avuto modo di mostrarsi ad un pubblico più internazionale. C’è un però, perché va bene il riposo, ma molti, anzi, la maggior parte dei match erano veramente mediocri, con pochissimo tempo da passare sul ring, e troppi botch. Ultimo appunto: avrei ...