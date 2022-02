Milan, ‘San Michele’ e molto altro: social in tilt per Maignan | VIDEO (Di domenica 6 febbraio 2022) Mike Maignan ha il merito di aver tenuto in partita il Milan nel derby contro l'Inter. E nel day after i social impazziscono per lui Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Mikeha il merito di aver tenuto in partita ilnel derby contro l'Inter. E nel day after iimpazziscono per lui

Advertising

TommasoTurci : Per la rizollatura del prato di San Siro, i lavori sono cominciati subito dopo Milan-Juventus del 23 gennaio. Un te… - PBPcalcio : “San siro mi è stata presentata come la casa del Milan..” Esiste solo @mmseize ?????? - DiMarzio : #InterMilan I La doppietta di #Giroud fa impazzire San Siro e riapre la #SerieA - ManuFilippone95 : RT @PBPcalcio: “San siro mi è stata presentata come la casa del Milan..” Esiste solo @mmseize ?????? - yassine01937035 : RT @PBPcalcio: “San siro mi è stata presentata come la casa del Milan..” Esiste solo @mmseize ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ‘San Calciomercato serie A le news di oggi 28 gennaio: Caicedo è fatta con l’Inter, Milan-Kulusevski per ora è no Corriere della Sera