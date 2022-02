LIVE – Trento-Modena 1-0 (25-23, 0-0): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di domenica 6 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Itas Trentino-Leo Shoes PerkinElmer Modena, sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzetti vanno a caccia di altri tre punti per rimanere tra le prime tre squadre, ma dovrà vedersela con i Canarini di Giani. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 6 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Latestuale di Itas Trentino-Leo Shoes PerkinElmer, sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli uomini di Lorenzetti vanno a caccia di altri tre punti per rimanere tra le prime tre squadre, ma dovrà vedersela con i Canarini di Giani. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 6 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ...

VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 1’ SET Trento - Modena 25-23 si gioca a bagherone per metà azione, poi Lavia tira una… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 1’ SET Trento - Modena 24-23 palla a rete in battuta per Leal e primo set point per Tr… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 1’ SET Trento - Modena 23-23 Leal passa ancora…sarebbe meglio dire vola, sopra Lisinac… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 1’ SET Trento - Modena 23-22 confermata palla a terra per Trento. #trentinovolley… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 1’ SET Trento - Modena 23-22 Lavia mura Nimir ma viene chiamato il video check…Lunga a… -