Juve-Verona 2-0 | Vlahovic e Zakaria subito gol

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lantus batte 2-0 ilnel match valido per la 24esima giornata della Serie A e sale provvisoriamente al quarto posto. I bianconeri conquistano il successo grazie ai gol dei nuovi acquisti, appena arrivato dalla Fiorentina, si presenta andando a segno al 13?. Imbucata di Dybala, il serbo si presenta davanti a Montipò e lo batte con un tocco morbido: 1-0. La, con il tridente offensivo completato da Morata, a centrocampo schiera, appena prelevato dal Borussia Moenchengladbach. Lo svizzero impiega un’ora per lasciare il primo segno in bianconero.si butta dentro sfruttando l’assist di Morata, in area non trema e insacca: 2-0. Lasfiora il tris con Dybala e ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Problemi per Zakaria, uscito al termine della sfida tra. Le condizioni del centrocampista bianconero Dopo la gioia del gol all'esordio, Zakaria ha tenuto in ansia i suoi tifosi. Uscito per qualche problema fisico, il centrocampista svizzero ...APPROFONDIMENTI Juventus -2 - 0, pagelle: Vlahovic alla Sivori, emozione Zakaria, Morata, che segnale La Juventus ha così battuto ilper 2 - 0 nella gara valida per la 24ª giornata di ...TORINO - La Juventus torna in zona Champions League grazie alla vittoria sul Verona (9° risultato utile consecutivo) firmata da due esordienti. Non passa neanche un quarto d'ora e Vlahovic sigla la ...Nessuno pensava di ripetere in casa della vecchia signora l’impresa dell’ottobre scorso a Verona dov’era stata battuta per 2-1. Non tanto per una sudditanza psicologica che non esiste, ma perché la ...