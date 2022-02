Golf: all’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2022 lotta furiosa in testa, dop tre giri guidano Hossler, Putnam e Hoge (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è concluso nella notte il terzo giro dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2022, uno dei tornei più caratteristici del PGA Tour, e la battaglia infuria nella maniera più totale dalle parti della zona di testa. Sono infatti in tre a guidare dopo il moving day: Beau Hossler, Andrew Putnam e Tom Hoge, tutti a -15. In particolare, è il 26enne californiano trova un importante -7 di giornata (cinque birdie e un eagle), dunque 65 colpi proprio a Pebble Beach (Hossler, Putnam) o a Spyglass Hill (Hoge), per prendersi la leadership insieme ai due compagni di viaggio. Dietro di loro, però, le cose restano ugualmente in ballo, dato che Patrick Cantlay, Joel Dahmen e Jordan Spieth non sono da meno ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è concluso nella notte il terzo giro dell’AT&TPro-Am, uno dei tornei più caratteristici del PGA Tour, e la battaglia infuria nella maniera più totale dalle parti della zona di. Sono infatti in tre a guidare dopo il moving day: Beau, Andrewe Tom, tutti a -15. In particolare, è il 26enne californiano trova un importante -7 di giornata (cinque birdie e un eagle), dunque 65 colpi proprio a) o a Spyglass Hill (), per prendersi la leadership insieme ai due compagni di viaggio. Dietro di loro, però, le cose restano ugualmente in ballo, dato che Patrick Cantlay, Joel Dahmen e Jordan Spieth non sono da meno ...

