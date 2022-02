Giubileo di platino per il regno di Elisabetta II

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022) La mattina del 6 febbraio 1952 re Giorgio VI viene trovato morto nel suo letto a Sandringham, la residenza Reale nel Norfolk., in quel momento in viaggio con Filippo in Kenya, apprende la notizia.Così, senza un’investitura ufficiale e lontana dalla Gran Bretagna, lei diviene «Sua MaestàII, per Grazia di Dio, Regina delUnito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord e dei suoi altri Reami e Territori, Capo del Commonwealth, Difensore della Fede». Rientra così in patria da regina.II: regina a sorpresa, nata il 21 aprile del 1926, non avrebbe dovuto diventare regina per discendenza. Per lei si prospettava un futuro lontano da Buckingham Palace, dalle responsabilità di guida e rappresentanza di quello che, ai tempi, era ancora un Impero. Ma tutto ...