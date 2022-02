Ezio Greggio | dopo il grande spavento arriva il messaggio commovente | “Devo solo dire grazie”

(Di domenica 6 febbraio 2022)condivide sui social un sentitodi ringraziamentola brutta notizia ricevuta: ecco tutti i dettagli.(fonte: Caffeina Magazine)Negli ultimi giorni è stata diffusa la notizia della positività del conduttore Enzo Iacchetti al Covid-19. Per questo motivo, nelle prossime sere, la conduzione di “Striscia la Notizia” sarà affidata agli inviati Roberto Lipari e Sergio Friscia.perche, tuttavia, nelle ultime ore ha ricevuto una piacevole notizia. “Con Enzo non èlavoro ma stima vera”:e la dedica all’amicoe Enzo Iacchetti in collegamento con “Striscia la notizia” ...

Advertising

BerardiLina : @buonamiz Ma è Inzaghi o Ezio Greggio???????????? - TrxpQueej4L : Chi ci ha portato Dusan: Ezio Greggio - turbobuonista : @AndreC198 Ma è Ezio Greggio? - Tizio030 : Volevo inalberarmi sulla vittoria di Bonolis ma son rimasto interdetto dal vantaggio di Gabriel Garko su Ezio Gregg… - chiccochiesa : @diarymiy anche la mia ahah come dice Ezio Greggio hai presente? -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

, invece, è in quarantena preventiva ma si dice che presto tornerà a Striscia anche senza Iacchetti. Il conduttore infatti dovrà aspettare di essere di nuovo negativo per poter tornare ...Enzo Iacchetti positivo al Covid Enzo Iacchetti è positivo al Covid - 19 e non potrà condurre "Striscia la Notizia" con. Già da un paio di puntate la coppia storica del telegiornale ...Griglia Timeline Grafo ...(Momento indimenticabile: Ezio Greggio che guarda dal divano, come abbiamo fatto noi per mesi, Sapore di mare). Non so se è stato per via delle critiche al film precedente, ma all’inizio di Tre ...