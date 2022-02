Domenica In, è FantaSanremo show: “Zia Mara” è già storia (Di domenica 6 febbraio 2022) Mara Venier è stata suo malgrado una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2022, per via del FantaSanremo, ossia il gioco che ha coinvolto tutti, ma proprio tutti, a partire dai cantanti in primis, durante le serate del Festival. Nelle puntate di Sanremo 2022, infatti, tra gli hashtag in tendenza #ZiaMara l’ha spuntata su tutti. Diversi sono stati infatti i big in gara, da Aka7Even, Highsnob e Hu ma pure Dargen D’Amico (che ha modificato addirittura il testo della sua canzone pur di inserire “Ciao Zia Mara”) che l’hanno salutata negli scorsi giorni dal palco del Teatro Ariston, pur di far guadagnare punti a chi aveva scommesso su di loro. Inizialmente ignara, la conduttrice di Domenica In non capiva perché i cantanti la salutassero dal palco. Una volta risolto il mistero, ha subito rilanciato, ... Leggi su dilei (Di domenica 6 febbraio 2022)Venier è stata suo malgrado una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2022, per via del, ossia il gioco che ha coinvolto tutti, ma proprio tutti, a partire dai cantanti in primis, durante le serate del Festival. Nelle puntate di Sanremo 2022, infatti, tra gli hashtag in tendenza #Zial’ha spuntata su tutti. Diversi sono stati infatti i big in gara, da Aka7Even, Highsnob e Hu ma pure Dargen D’Amico (che ha modificato addirittura il testo della sua canzone pur di inserire “Ciao Zia”) che l’hanno salutata negli scorsi giorni dal palco del Teatro Ariston, pur di far guadagnare punti a chi aveva scommesso su di loro. Inizialmente ignara, la conduttrice diIn non capiva perché i cantanti la salutassero dal palco. Una volta risolto il mistero, ha subito rilanciato, ...

