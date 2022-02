Con il naso in su | the meaning of life

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 6 febbraio 2022) Con ilin su. Questo il titolo del nuovo spettacolo firmato Andrea Zanacchi e per la regia di Antonio Grosso che andrà in scena dal 17 al 20 febbraio 2022, scopriamo insieme tutti i dettagli. Di cosa parla lo spettacolo Con ilin su? Siano in un parco di quartiere ricco di cianfrusaglie e amenicoli vari, in questo scenario troviamo un barbone che si intrattiene a parlare con un giovane raccontandogli la propria vita. Nino il vecchio barbone che ha vissuto a lungo racconta a Marco la sua storia con il desiderio di infondergli speranza e umanità. In un momento storico in cui i giovani sono disinteressati e impauriti da tutto ciò che è diverso questo spettacolo re-insegna l’umanità. Lo spettacolo alterna quindi momenti comici a attimi di drammaticità che portano lo spettatore a riflettere sul senso della vita. Un passato senza veli ...