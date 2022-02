Chi è Francesco Bettuzzi, l’affascinanto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci: “Troppe cose non dette” (Di domenica 6 febbraio 2022) “Tante cose Elisabetta non me le ha dette. Ma io sentivo che c’era qualcosa che la frenava. Di preciso non so bene cosa. Ma è un peccato. Io l’ho presentata alla mia famiglia, era la donna della mia vita. E io so che lei mi amava allo stesso modo. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare“. A dirlo è Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, che, in un’intervista al settimanale Di Più, è tornato a parlare della loro relazione, iniziata proprio subito dopo lil divorzio tra la showgirl calabrese e Flavio Briatore e finita pochi mesi dopo. “Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa”, ha spiegato Bettuzzi, ricordando il periodo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) “Tantenon me le ha. Ma io sentivo che c’era qualcosa che la frenava. Di preciso non so bene cosa. Ma è un peccato. Io l’ho presentata alla mia famiglia, era la donna della mia vita. E io so che lei mi amava allo stesso modo. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare“. A dirlo è, l’exdi, che, in un’intervista al settimanale Di Più, è tornato a parlare della loro relazione, iniziata proprio subito dopo lil divorzio tra la showgirl calabrese e Flavio Briatore e finita pochi mesi dopo. “Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa”, ha spiegato, ricordando il periodo ...

