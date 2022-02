Advertising

Palermofficial : ?? FULL TIME CAMPOBASSO 2 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ?? #CamPal @LegaProOfficial - Palermofficial : ? #MATCHDAY?? ?? Calcio d’inizio alle 17:30 al “Nuovo Romagnoli” di Campobasso ?? [?? Match visibile su Sky Calci… - PassioneMessina : Classifica dopo 24 giornate: Bari 51 Francavilla 43 Catanzaro 42 Monopoli 42 Avellino 42 Turris 39 Palermo 39 Ta… - Mediagol : Campobasso-Palermo 2-2: doppio Brunori evita il ko, i rosa non vanno oltre il pari - Mediagol : SONDAGGIO: Vota il PEGGIORE in campo di Campobasso-Palermo 2-2 -

Dopo mille emozioni, il match fra Campobasso e Palermo termina 2 - 2 . Brutta prestazione dei rosanero in difesa, che regalano tantissimi spazi alla formazione rossoblu, a cui però rimedia il solito Brunori - che trova il nono e il decimo gol. Il tecnico rosanero Silvio Baldini è intervenuto nella conferenza stampa post-partita di Campobasso-Palermo, match valevole per la 25a giornata del girone C di Serie C. Brunori apre e chiude, in mezzo le reti di Emmausso e Pace. Pari per 2-2 che lascia un po' d'amarezza per il Palermo sul campo di un comunque ottimo Campobasso.