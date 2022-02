Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo - L'assist degli arbitri (Di domenica 6 febbraio 2022) Certo, secondo la Gazzetta dello Sport mercoledì ci dovrebbe essere un incontro tra Vigorelli, agente del calciatore, e la società giallorossa per mettere le basi su un possibile rinnovo. Che però ... Leggi su ilveggente (Di domenica 6 febbraio 2022) Certo, secondo la Gazzetta dello Sport mercoledì ci dovrebbe essere un incontro tra Vigorelli, agente del calciatore, e la società giallorossa per mettere le basi su un possibile rinnovo. Che però ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Juventus, il piano per arrivare a Nicolò Zaniolo - forzaroma : Pronta l’offerta della Juventus per #Zaniolo: Kean e McKennie le contropartite #ASRoma -