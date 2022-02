Bruttissimo gesto della tifoseria lagunare durante l’omaggio a Zamparini (Di domenica 6 febbraio 2022) In memoria di Maurizio Zamparini, Bruttissimo gesto della tifoseria lagunare. Bruttissimo gesto nel pre-partita di Venezia-Napoli. Prima della sfida contro il Napoli, gli ultras del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 6 febbraio 2022) In memoria di Maurizionel pre-partita di Venezia-Napoli. Primasfida contro il Napoli, gli ultras del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FaviaFrancesco : @EnricoLetta @pdparma La tecnica e' sempre la stessa,quando c'e' un gesto forte, o brutto ,o bruttissimo,ma basta a… - FcInterNewsit : 43' Bruttissimo gesto di Hernandez che alza il gomito sul pressing di Barella: per l'arbitro Guida non è neppure fa… - vmqtteefn : @baretzfn Bruttissimo gesto - agnostico43 : Fiorello. Di pessimo gusto scherzare sugli effetti avversi del vaccino. Non è lecito scherzare su chi soffre o su c… - juventina____ : @tutto_logo E sarebbe un gesto davvero bruttissimo. A prescindere dal fatto che sia un professionista. -