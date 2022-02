Bmw X2 GoldPlay in edizione speciale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Look dinamico e cura dei dettagli: arriva l’della X2 di Bmw. Anche la xDrive25e ibrida, la supersportiva M35i e le altre varianti di motore saranno disponibili in questa veste

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) " Quando la sportività incontra l'esclusività nasce laX2 Edition. Il design fortemente distintivo della X2 trasmette un dinamismo che riflette accuratamente le proprietà sportive della vettura. Inoltre, il design assicura che sia attraente, ...Una nuova versione speciale perX2 che si 'veste' diEdition. Arriva infatti per la compatta sports activity coupé della casa dell'Elica una nuova edizione pensata per combinare un look dinamico, tra nuovi dettagli ...Look dinamico e cura dei dettagli: arriva l’edizione GoldPlay della X2 di Bmw. Anche la xDrive25e ibrida, la supersportiva M35i e le altre varianti di motore saranno disponibili in questa veste ...della BMW iX M60 e dell'edizione speciale BMW X2 Goldplay, BMW annuncia aggiornamenti di altri modelli, con nuove versioni ed equipaggiamenti a partire dalla primavera in arrivo. BMW, a partire da ...