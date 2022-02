ATP Pune 2022: Joao Sousa ritorna a vincere un torneo dopo quattro anni, battuto Emil Ruusuvuori (Di domenica 6 febbraio 2022) Quarta vittoria in carriera in un torneo ATP per Joao Sousa. Il portoghese si riprende in un sol colpo un ruolo da protagonista e i primi 100 del mondo in India, dove batte per sfinimento il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 7-6(9) 4-6 6-1, impedendogli così di vincere per la prima volta in un evento sul circuito maggiore. E dire che proprio Ruusuvuori, nel corso del primo set di questa battaglia da 2 ore e 45 minuti, è quello che inizia convincendo di più. Suo il break del 3-5, subito però recuperato da Sousa, che trascina la situazione in un tie-break a tinte lottatissime. Lui manca quattro palle per chiudere, il finnico una, ma alla fine è proprio il portoghese che riesce a farsi largo nella situazione. Nel secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Quarta vittoria in carriera in unATP per. Il portoghese si riprende in un sol colpo un ruolo da protagonista e i primi 100 del mondo in India, dove batte per sfinimento il finlandesecon il punteggio di 7-6(9) 4-6 6-1, impedendogli così diper la prima volta in un evento sul circuito maggiore. E dire che proprio, nel corso del primo set di questa battaglia da 2 ore e 45 minuti, è quello che inizia convincendo di più. Suo il break del 3-5, subito però recuperato da, che trascina la situazione in un tie-break a tinte lottatissime. Lui mancapalle per chiudere, il finnico una, ma alla fine è proprio il portoghese che riesce a farsi largo nella situazione. Nel secondo ...

