Ascolti TV 5 febbraio 2022, Sanremo chiude con il record e L'Eredità perde colpi (Di domenica 6 febbraio 2022) Sabato diverso dal solito per la tv italiana che è stata caratterizzata dall'evento della finalissima di Sanremo. A livello di Ascolti tv della giornata si può dire che la kermesse canora è stata la più guardata, ma Amadeus ha anche raggiunto un record per questa stagione. In realtà è dal 2000 che non vengono registrati dei numeri così vertiginosi. Al contrario, invece, L'Eredità ha subito un calo di audience. Ascolti TV 5 febbraio, in calo L'Eredità: Enrico va alla 'Stazione' e per la 'Prospettiva' Reduce dalla bella vittoria, il super campione Enrico ha proseguito nel suo cammino senza gettare la spugna. Nella puntata de L'Eredità del 5 febbraio, il concorrente è ritornato ancora una volta a disputare la parte finale del game show ...

