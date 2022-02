A che ora gioca oggi l’Italia del curling: programma 6 febbraio Pechino 2022, avversarie, tv, streaming (Di domenica 6 febbraio 2022) l’Italia continua a sognare nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno incominciato conquistando quattro vittorie consecutive e, dopo i due impegni odierni contro Australia e Gran Bretagna, torneranno sul ghiaccio domenica 6 febbraio per disputare altre due partite, cruciali per la qualificazione alle semifinali dei Giochi. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI curling DALLE 7.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DALLE 13.05 Gli azzurri se la dovranno vedere contro la Cina di Fan Suyuan e Ling Zhi, padroni di casa che ha strabiliato nelle prime giornate: appuntamento alle ore 07.05. A seguire la coppia tricolore affronterà la sempre temibile Svezia: alle ore 13.05 il temutissimo incrocio con Almida de Val e Oskar ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)continua a sognare nel torneo didoppio misto alle Olimpiadi Invernali di. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno incominciato conquistando quattro vittorie consecutive e, dopo i due impegni odierni contro Australia e Gran Bretagna, torneranno sul ghiaccio domenica 6per disputare altre due partite, cruciali per la qualificazione alle semifinali dei Giochi. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DIDALLE 7.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DALLE 13.05 Gli azzurri se la dovranno vedere contro la Cina di Fan Suyuan e Ling Zhi, padroni di casa che ha strabiliato nelle prime giornate: appuntamento alle ore 07.05. A seguire la coppia tricolore affronterà la sempre temibile Svezia: alle ore 13.05 il temutissimo incrocio con Almida de Val e Oskar ...

