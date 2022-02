Xavi in conferenza avvisa il Napoli | “Vogliamo vincere l’EL | per entrare in Champions”

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, Xavi: “Vogliamo vincere l’Europa League”: Barcellona, Xavi:… - gilnar76 : Dembele Juve, Xavi mette fine alla telenovela: le sue parole in conferenza #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Dembele Juve, Xavi mette fine alla telenovela: le sue parole in conferenza - - sportli26181512 : Barcellona, #Xavi avverte il Napoli: 'Voglio vincere l'#EuropaLeague': In conferenza stampa il tecnico catalano man… -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi conferenza

Commenta per primo, allenatore del Barcellona, ha parlato instampa alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid: 'Simeone? Non sarebbe nello stile del Barca. Non credo che i tifosi del Barca abbiano ...Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atletico MadridHernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato instampa. 'Vogliamo vincere l'Europa League. É un'opportunità anche per entrare in Champions. Mi piacerebbe averla nel palmares. ...Xavi tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atletico e in vista dello spareggio di Europa League contro il Napoli, ha lanciato un ...L’allenatore del Barcellona Xavi, parlando alla vigilia del delicato match di campionato contro l’Atletico Madrid, è tornato su uno degli argomenti di calciomercato che ha tenuto banco per tutto il ...