Usa | un agente salva un cane da un' auto in fiamme | le immagini della bodycam

Advertising

Philo1936 : RT @JigginoRuss: Continuano le violenze contro le persone detenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un viceispettore, insieme ad al… - patricelumumb19 : RT @JigginoRuss: Continuano le violenze contro le persone detenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un viceispettore, insieme ad al… - IsaSalis : RT @JigginoRuss: Continuano le violenze contro le persone detenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un viceispettore, insieme ad al… - Fra_Di_Dato : RT @JigginoRuss: Continuano le violenze contro le persone detenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un viceispettore, insieme ad al… - EREpifania : RT @JigginoRuss: Continuano le violenze contro le persone detenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un viceispettore, insieme ad al… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa agente

L'della contea di Douglas, Colorado, Michael Gregorek ha salvato un cane da un'auto in fiamme. Il poliziotto ha ripreso le immagini con la sua bodycam: si vede l'rompere due finestrini con il manganello prima di tirare fuori di peso il cane e metterlo nella neve. 5 febbraio 2022Come fare a salvarlo? Si chiama qualchesegreto tipo Sly Spy ? Naah, quello sarebbe arrivato ...in ambito di retrogaming lo pongono nella Top 5 dei coin - op più remunerativi nel 1989 negliL'agente della contea di Douglas, Colorado, Michael Gregorek ha salvato un cane da un'auto in fiamme. Il poliziotto ha ripreso le immagini con la sua bodycam: si vede l'agente rompere due ...Per sfondare la vetrina di un bancomat di Ubi Banca, hanno usato un furgone, utilizzato come ariete ... che ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. All'arrivo degli agenti, però, i ladri ...