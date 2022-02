Uccisa nel Napoletano: gip convalida il fermo dell'assassino (Di sabato 5 febbraio 2022) Il gip di Napoli Nord ha convalidato il decreto di fermo emesso dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo nei confronti di Elpidio D'Ambra, accusato di avere assassinato la 23enne Rosa Alfieri a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Il gip di Napoli Nord hato il decreto diemesso dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo nei confronti di Elpidio D'Ambra, accusato di avere assassinato la 23enne Rosa Alfieri a ...

