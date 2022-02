Ternana-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2021/2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ternana-Reggina, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 5 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo. SITO Serie B SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 5 febbraio alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SITOB SportFace.

Arbitri di Como in serie C da 'quarto uomo' A fare da apripista, domani in serie B, Andrea Colombo che alle 14, in contemporanea a Como - Lecce , dirigerà Ternana - Reggina allo stadio Libero Liberati. QUI il sito della sezione Aia di Como

Ternana-Reggina, i convocati di Lucarelli: Falletti, Mazzocchi e altri quattro out TUTTO mercato WEB Ternana-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2021/2022 La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ternana-Reggina, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, ...

Mini abbonamento per le prossime gare casalinghe Le prossime tre gare casalinghe di campionato sono state fissate alle 18,30 in giorni feriali (Spal-Reggina martedì 15 febbraio, Spal-Ternana martedì 22 febbraio e Spal-Cittadella mercoledì 2 marzo), ...

