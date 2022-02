Scarsa sicurezza nell'edilizia: multe da migliaia di euro a tre ditte, sospeso un cantiere (Di sabato 5 febbraio 2022) MACERATA - Controlli nei cantieri edili per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli infortuni sul lavoro . Gravi violazione riscontrate nel corso dei controlli, raffica di sanzioni. Le ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 5 febbraio 2022) MACERATA - Controlli nei cantieri edili per garantire ladei lavoratori e prevenire gli infortuni sul lavoro . Gravi violazione riscontrate nel corso dei controlli, raffica di sanzioni. Le ...

Advertising

francoisengo : @martafana sono stati depotenziati è vero, ed è vero che la maggior parte delle imprese in materia di sicurezza non… - Frank_Kaly : @Gioia_8 @ReaSilviaa certamente (mi riferivo, per la precisione, non tanto all'aspetto sicurezza, nel Pubblico, ma… - oggitreviso : 'A Conegliano degrado e scarsa sicurezza' - ilregginoit : Il governatore Occhiuto chiarisce che è fondamentale ma pericolosa: innesti a raso, scarsa illuminazione e una carr… - CosenzaChannel : Fondamentale ma pericolosa: innesti a raso, scarsa illuminazione e una carreggiata stretta la rendono priva dei nec… -