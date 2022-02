Sanremo 2022, dati e classifiche social (quarta serata). Blanco bacia Amadeus e prende il largo. Ana Mena (penultima in gara) è decima (Di sabato 5 febbraio 2022) Ranking cantanti Sanremo E’ dominio per Blanco e Mahmood. L’analisi Sensemakers per DavideMaggio.it ci dice che nei primi 4 giorni di Festival, Blanco ha raggiunto 3,5 milioni di interazioni mentre il suo partner ha ottenuto 2,3 milioni di interazioni. Al terzo posto stabile Emma Marrone, con 1,3 milioni di interazioni. Al quarto posto risale Achille Lauro (1,2 milioni) che scalza Sangiovanni (1 milione). Michele Bravi è sesto (899k), precedendo Irama (851k) e Rkomi (836k). Ana Mena, penultima nella classifica generale, è decima (506k), prima di Gianni Morandi (470k) e Noemi (366k). Ultimi Le Vibrazioni (21k) e Hu (16k). I dati social di Sanremo di ieri Il contenuto top, postato ieri, da un Big, riguardante ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022) Ranking cantantiE’ dominio pere Mahmood. L’analisi Sensemakers per DavideMaggio.it ci dice che nei primi 4 giorni di Festival,ha raggiunto 3,5 milioni di interazioni mentre il suo partner ha ottenuto 2,3 milioni di interazioni. Al terzo posto stabile Emma Marrone, con 1,3 milioni di interazioni. Al quarto posto risale Achille Lauro (1,2 milioni) che scalza Sangiovanni (1 milione). Michele Bravi è sesto (899k), precedendo Irama (851k) e Rkomi (836k). Ananella classifica generale, è(506k), prima di Gianni Morandi (470k) e Noemi (366k). Ultimi Le Vibrazioni (21k) e Hu (16k). Ididi ieri Il contenuto top, postato ieri, da un Big, riguardante ...

