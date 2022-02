Napoli | minaccia un automobilista con la pistola e fugge via | arrestato 24enne

(Di sabato 5 febbraio 2022) Paura ieri sera a: in via Foria, unhato con unaun, per poi allontanarsi. L’uomo è stato trovato edai poliziotti.convia:Ieri sera, la Centrale Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale ha segnalato agli equipaggi in servizio di controllo del territorio un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ieri sera la Centrale Operativa dell'Ufficio Prevenzione Generale ha segnalato agli equipaggi in servizio di controllo del territorio. Un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per minaccia aggravata, porto abusivo di arma. Dopo un tamponamento in via Foria, a Napoli, ha minacciato un automobilista con una pistola e poi è fuggito. L'uomo, a bordo di un'auto è stato intercettato dagli agenti.