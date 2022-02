Monaco-Lione, le formazioni ufficiali (Di sabato 5 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Monaco-Lione, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Ruddy Boquet. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade Louis II di Fontvieille. Un vero e proprio big match quello in programma questa sera tra Monaco e Lione. Rispettivamente al settimo e ottavo posto, entrambe le contendenti fino ad ora stanno deludendo le aspettative di inizio campionato. Questa sera proveranno a portare a casa punti preziosi per la qualificazione alle coppe europee. Il Monaco dopo aver perso il match di andata, proverà a trovare la rivincita davanti al proprio pubblico. I monegaschi sono inoltre, anche alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta nei minuti finale sul campo del Montpellier. Vittorioso all’andata grazie ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 5 febbraio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Ruddy Boquet. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade Louis II di Fontvieille. Un vero e proprio big match quello in programma questa sera tra. Rispettivamente al settimo e ottavo posto, entrambe le contendenti fino ad ora stanno deludendo le aspettative di inizio campionato. Questa sera proveranno a portare a casa punti preziosi per la qualificazione alle coppe europee. Ildopo aver perso il match di andata, proverà a trovare la rivincita davanti al proprio pubblico. I monegaschi sono inoltre, anche alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta nei minuti finale sul campo del Montpellier. Vittorioso all’andata grazie ...

