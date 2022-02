LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Paris e Innerhofer per l’impresa, Kilde favorito (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa OLIMPICA LA CANCELLAZIONE DELLA TERZA PROVA CRONOMETRATA LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA CRONOMETRATA LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Discesa libera olimpica. Lo sci alpino battezza i Giochi invernali con la gara di velocità maschile presso lo Yanqing National Alpine Ski Centre, comprensorio inedito e non del tutto gradito da buona parte degli atleti. Anemometri alla mano il vento è la variabile più temuta dal campo partenti siccome le folate sono spesso improvvise e ad altissima intensità. Le prove cronometrate non hanno schiarito del tutto i dubbi dei velocisti e la cancellazione del ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAOLIMPICA LA CANCELLAZIONE DELLA TERZA PROVA CRONOMETRATA LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA CRONOMETRATA LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale dell’attesissimalibera olimpica. Lo scibattezza i Giochi invernali con la gara di velocità maschile presso lo Yanqing National Alpine Ski Centre, comprensorio inedito e non del tutto gradito da buona parte degli atleti. Anemometri alla mano il vento è la variabile più temuta dal campo partenti siccome le folate sono spesso improvvise e ad altissima intensità. Le prove cronometrate non hanno schiarito del tutto i dubbi dei velocisti e la cancellazione del ...

