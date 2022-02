Lazio, guarda Muriqi: esordio col Maiorca e gol vittoria contro il Cadiz (Di sabato 5 febbraio 2022) esordio col botto per Vedat Muriqi con la maglia del Maiorca. L’ormai ex attaccante della Lazio, ora in Spagna, ha giocato la prima partita nel suo nuovo campionato, risultando anche decisivo. L’attaccante kosovaro ha infatti segnato il gol decisivo, su rigore, con cui la squadra isolana, battendo per 2-1 il Cadice nel match giocato oggi in Liga. vittoria importante del Maiorca, che con questa vittoria stacca dal quartultimo posto proprio il Cadice, adesso a -5 dalla salvezza. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022)col botto per Vedatcon la maglia del. L’ormai ex attaccante della, ora in Spagna, ha giocato la prima partita nel suo nuovo campionato, risultando anche decisivo. L’attaccante kosovaro ha infatti segnato il gol decisivo, su rigore, con cui la squadra isolana, battendo per 2-1 il Cadice nel match giocato oggi in Liga.importante del, che con questastacca dal quartultimo posto proprio il Cadice, adesso a -5 dalla salvezza. SportFace.

